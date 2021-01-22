Александр Лукашенко выразил свои соболезнования украинцам

Выясняются причины пожара в жилом доме в Харькове. Фото: МЧС Украины.
Пожар, унесший жизни 15 человек в Харькове произошел 21 января, сообщила «Комсомольская правда в Украине». Возгорание случилось в доме престарелых, по некоторой информации нелегальном.
В огне погибли 15 человек пенсионного возраста, еще 9 человек пострадали и находятся в больнице.
Официальные власти ведут разбирательство, на субботу, 23 января, в Украине объявлен траур.
В связи с этими трагическими событиями свои соболезнования народу Украины принес Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В соболезновании Лукашенко говорится о том, что в Беларуси узнали о трагедии чувством глубокой печали.
- С чувством глубокой скорби в нашей стране узнали о значительном количестве жертв в результате пожара в доме престарелых в Харькове, - цитирует Лукашенко телеграм-канал.
Он выразил слова сочувствия и поддержки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим жертвам пожара.
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