Александр Лукашенко выразил свои соболезнования украинцам

Выясняются причины пожара в жилом доме в Харькове. Фото: МЧС Украины.

Пожар, унесший жизни 15 человек в Харькове произошел 21 января, сообщила «Комсомольская правда в Украине». Возгорание случилось в доме престарелых, по некоторой информации нелегальном.

В огне погибли 15 человек пенсионного возраста, еще 9 человек пострадали и находятся в больнице.

Официальные власти ведут разбирательство, на субботу, 23 января, в Украине объявлен траур.

В связи с этими трагическими событиями свои соболезнования народу Украины принес Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В соболезновании Лукашенко говорится о том, что в Беларуси узнали о трагедии чувством глубокой печали.

- С чувством глубокой скорби в нашей стране узнали о значительном количестве жертв в результате пожара в доме престарелых в Харькове, - цитирует Лукашенко телеграм-канал.

Он выразил слова сочувствия и поддержки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим жертвам пожара.

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