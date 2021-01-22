Фотофакт. В Минске произошло жесткое лобовое ДТП на дороге с односторонним движением

Водитель "Пежо", нарушивший ПДД, оказался в больнице. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с участием легковых «Пежо» и «Ауди» произошло в Минске. Подробности 22 января пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном телеграм-канале.

Это случилось на улице Малинина, где находится дорога с односторонним движением. На проезжую часть с улицы Крупской в сторону проспекта Рокоссовского на «Пежо» выехал 69-летний водитель. Мужчина 1952-го года рождения не заметил дорожные знаки, запрещающие въезд на улицу.

ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В момент, когда «Пежо» проезжало по улице, с прилегающей территории от автостоянки выехало «Ауди». Избежать столкновения 47-летнему водителю не удалось, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

Столкнувшись с «Ауди», машина нарушителя вылетела за пределы дороги. В ДТП пострадал водитель «Пежо», он был госпитализирован.

Сотрудниками ГАИ устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

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