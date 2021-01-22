Карпенков рассказал о «лишних людях» в Беларуси и оружии для дружинников

В МВД рассказали, как хотят решать проблему с протестами в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Замминистра внутренних дел Николай Карпенков, ранее - начальник ГУБОПиК, высказался о ситуации с протестами в Беларуси и о том, как предлагает решать проблему. В частности, речь шла о добровольных дружинах, которые должны помогать силовикам. Дружины предлагается формировать из ветеранов спецподразделений, других силовых групп, обученных рукопашному бою.

- Мы будем выезжать вместе с такими добровольцами, чтобы делать нашу страну безопасной, спасать общество от хулиганов, недоделанных экстремистов и террористов, считающих себя героическими партизанами, - цитирует замглавы МВД журнал «Спецназ», выдержки из которого приводит nn.by. Кстати, в свое время Карпенков был командиром спецподразделения «Алмаз».

Продолжая мысль, замминистра заметил, что «этих отморозков мы будем вынимать с улицы, применяя к ним боевые приемы». Также Карпенков рассказал о команде «провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее подготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие».

Заместитель руководителя силового ведомства уверен, что в протестах уже не участвуют «здравомыслящие люди». А те, кто по-прежнему выходит на улицы, - это «змагары, которые, по сути, стали лишними в нашем обществе». Они, как считает Карпенков, «всегда бездельничали, занимались полубандитством, серыми схемами». А сейчас замглавы МВД видит их цель такой:

- Оказаться на самом верху общества - без социальных лифтов, без образования, без работы, не напрягаясь.

При этом «за водку, наркотики, небольшие деньги маргиналы готовы на все», полагает замминистра. Поэтому задачей милиции Карпенков назвал следующее: «убрать лидеров новообразованных организованных преступных группировок». Он считает, что те обсуждают «на дворовых чаепитиях с лентами планы сопротивления правоохранительным органам».

Напомним, в МВД назвали фейком и не стали комментировать запись о лагерях для протестующих.