В школы и сады Московского района Минска вернулось тепло - ремонт закончен Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теплоснабжение в учреждениях общего среднего образования и детских садах Московского района Минска полностью восстановлено. Учреждения готовы вновь принимать своих учеников и воспитанников, сообщило вечером 22 января Министерство образования в Беларуси в своем телеграм-канале.

В ведомстве извинились за причиненные неудобства, выразили благодарность за понимание и отметили, что отработку учебных занятий за пятницу, 22 января, решили организовать на протяжении следующей недели по отдельному расписанию.

Также в Минобразования поблагодарили коллективы школ и детсадов, управления по образованию и администрации районов за то, что те хорошо и слаженно организовали работу в непростой ситуации.

Напомним, из-за аварии на теплотрассе 21 января в десятки школ и садиков прекратилась подача тепла. Также ЧП на теплосети затронуло десятки домов. Вечером 22 января тепло вернулось в дома Московского района.