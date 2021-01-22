Белорусские власти рассказали, на ком никогда не будут экономить. Угадаете?

В ответ на господдержку от многодетных родителей ждут, что они будут воспитывать детей-патриотов, любящих Родину. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что масштабная и разносторонняя поддержка семей с детьми, является визитной карточкой Беларуси, сообщило БелТА со слов Игоря Петришенко, заместителя премьер-министра республики. Об этом чиновник заявил, выступая на форуме, посвященном многодетным семьям, как приоритету госполитики.

По словам Петришенко, именно многодетные семьи формируют «опору устойчивого развития» Беларуси. При этом зам премьера заметил, что в правительстве видят, что ценности и приоритеты молодежи, сместились в сторону карьеры и личностного роста, из-за чего отодвигается время создания семьи и рождения детей.

- С этим нужно работать в проводимой семейной политике, - уверен Петришенко.

Продолжая чиновник сообщил, что белорусское государство не станет «экономить на семье».

- Только в 2020-ом году на поддержку семей, воспитывающих детей, было направлено из бюджета около 4 650 миллионов белорусских рублей - это 3 процента ВВП. Хочу заверить, что наше государство никогда не экономило и не будет экономить на семье, - резюмировал он.

И в заключение добавил, что государство, помогая семьям с детьми, ждет от них «социально ответственного поведения»

- Родители должны заботиться о здоровье и благополучии детей, вкладывать в них любовь к родине, растить их достойными гражданами нашей страны, - уточнил Петришенко.

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