В Германии выявлен «бразильский» штамм коронавируса, есть первый заразившийся

Впервые в Германии выявлена «бразильская» мутация коронавируса. Фото: DPA.

О том, что в Германии медиками был выявлен первый случай заражения «бразильским» штаммом коронавируса, проинформировало ТАСС со ссылкой на ресурс DPA.

Так по словам, министра по социальным вопросам федеральной земли Гессен Кайя Клозе, новый штамм в Германию привез пассажир прилетевший из Бразилии. Мужчина прилетел в аэропорт Франкфурта-на-Майне из Бразилии в четверг, 21 января.

У него пока нет симптомов заболевания, но пробы выявили «бразильский» штамм.

Напомним, о новой «бразильской» мутации стало известно в декабре 2020-го года. Ученые предполагают, что возникла она в штате Рио-де-Жанейро. А вот английские медики говорят, что «бразильских» штаммов существует, как минимум, два.

С конца декабря Минздрав Бразилии проверяет стал ли новый штамм доминирующим в регионе или «лидирует» COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врач-инфекционист назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса у взрослых: кому нельзя делать прививку.

Также Никита Соловей объяснил, надо ли прививаться тем, кто переболел COVID-19, помогают ли витамины С, Д и цинк и спасет ли нас коллективный иммунитет (подробности).

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 января 2021 года: новый штамм окружает Беларусь, а медики ждут подъема сезонной заболеваемости.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на пятницу, 22 января 2021 года (подробности).