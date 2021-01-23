В Минске автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Дачиа Логан» находился 36-летний водитель. Он двигался со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта. У дома №55 он сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, - пояснили в ведомстве.

Медики провели ряд реанимационных действий, но мужчину спасти не удалось.

Устанавливаются причины случившегося.

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