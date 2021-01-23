Подмосковный суд арестовал бойца Алексея Кудина. Фото: Rh.by

Подмосковный суд арестовал бойца Алексея Кудина, который был задержан в Москве 21 января. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Алексей Кудин был арестован одним из судов в Подмосковье до дальнейшего решения вопроса, который связан с его отправкой в Беларусь. Там он является фигурантом уголовного дела, - рассказал один из собеседников агентства.

Напомним, что боец Кудин проходит по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса – Сопротивление сотруднику милиции. В Беларуси ему может грозить до 5 лет лишения свободы. На судебное заседание, которое должно было состояться в ноябре, Кудин не явился.

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