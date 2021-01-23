В ВОЗ проанализировали данные о росте смертности из-за «британского» штамма COVID-19 Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения проанализировали данные о росте смертности из-за «британского» штамма COVID-19. Они были озвучены на брифинге ВОЗ.

- Всемирная организация здравоохранения получила от британских ученых данные о том, что новый выявленный штамм коронавируса может иметь более высокую смертность. Стоит отметить, что если повышается скорость передачи вируса, то увеличивается и количество зараженных. Отсюда следует, что вырастает и число госпитализаций. В связи с этим начинается перегрузка системы здравоохранения. А это может привести к росту смертности, - рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, следует делать все для того, чтобы остановить передачу COVID-19 вне зависимости от его вариантов.

В ВОЗ добавили, что человечеству необходимо готовиться к появлению все новых разновидностей вируса.

Напомним, что впервые «британский» штамм коронавируса был выявлен в декабре 2020 года.

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