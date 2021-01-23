В России 23 января начались акции протеста в поддержку Навального. Фото: ТАСС
В России в субботу, 23 января, начались акции протеста в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает портал Deutshe Welle.
Требование, которое выдвигают протестующие - освобождение Алексея Навального.
Первые акции протеста начались на Дальнем Востоке. Люди вышли не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре.
Протестующие выкрикивают «Отпускай!», «Свободу политзаключенным!». Полиция предупредила собравшихся о том, что акции являются несанкционированными.
В Якутии люди вышли на акцию протеста в 50 градусный мороз.
В Якутии люди вышли на акцию протеста в 50 градусный мороз. Фото: Reuters
Сообщается о том, что перед акциями протеста были задержаны координаторы штаба Алексея Навального, а также несколько журналистов.
Полиция задержала несколько протестующих. Также есть информация и о жестких разгонах.
Известно о том, что происходят столкновения между полицией и протестующими.
Корреспонденты сообщают, что недалеко от Москвы заметили колонну бронетехники.
В Москве сотрудники полиции начали задерживать протестующих, которые собрались на Пушкинской площади. В руках у людей плакаты, некоторые выкрикивают лозунги. Об этом сообщили в телеграм-канале агентства ТАСС.
В Москве начались задержания на Пушкинской площади. Фото: РБК
В Москве начались задержания на Пушкинской площади. Фото: Reuters
В числе задержанных оказалась одна девушка, остальные – молодые люди. По виду двое из них – несовершеннолетние.
Полиция постоянно предупреждает о том, что акция является незаконной. Также они просят соблюдать безопасную дистанцию.
По информации RTVI, в Санкт-Петербурге был огорожен Александровский сад.
Напомним, что Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» на паспортном контроле.
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