В России 23 января начались акции протеста в поддержку Навального. Фото: ТАСС

В России в субботу, 23 января, начались акции протеста в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает портал Deutshe Welle.

Требование, которое выдвигают протестующие - освобождение Алексея Навального.

Первые акции протеста начались на Дальнем Востоке. Люди вышли не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре.

Протестующие выкрикивают «Отпускай!», «Свободу политзаключенным!». Полиция предупредила собравшихся о том, что акции являются несанкционированными.

В Якутии люди вышли на акцию протеста в 50 градусный мороз.

В Якутии люди вышли на акцию протеста в 50 градусный мороз. Фото: Reuters

Сообщается о том, что перед акциями протеста были задержаны координаторы штаба Алексея Навального, а также несколько журналистов.

Полиция задержала несколько протестующих. Также есть информация и о жестких разгонах.

Известно о том, что происходят столкновения между полицией и протестующими.

Корреспонденты сообщают, что недалеко от Москвы заметили колонну бронетехники.

В Москве сотрудники полиции начали задерживать протестующих, которые собрались на Пушкинской площади. В руках у людей плакаты, некоторые выкрикивают лозунги. Об этом сообщили в телеграм-канале агентства ТАСС.

В Москве начались задержания на Пушкинской площади. Фото: РБК

В Москве начались задержания на Пушкинской площади. Фото: Reuters

В числе задержанных оказалась одна девушка, остальные – молодые люди. По виду двое из них – несовершеннолетние.

Полиция постоянно предупреждает о том, что акция является незаконной. Также они просят соблюдать безопасную дистанцию.

По информации RTVI, в Санкт-Петербурге был огорожен Александровский сад.

Напомним, что Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» на паспортном контроле.

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