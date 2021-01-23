Фотофакт. Александр Лукашенко 23 января вышел на лед

Лукашенко вышел на лед. Фото: "Пул Первого"

Александр Лукашенко в субботу, 23 января, вышел на лед. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Команда Александра Лукашенко сыграет 23 января с Гомельской областью, - говорится в сообщении.

На фото также можно увидеть главу Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова.

По информации телеграм-канала, игра проходит при заполненных трибунах. Самые ярые поклонники пришли поддержать Лукашенко.

Игра проходит при заполненных трибунах. Фото: "Пул Первого"

Игра проходит при заполненных трибунах. Фото: "Пул Первого"

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