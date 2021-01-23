Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 января 2021 года: новый антирекорд – 11 смертей за сутки

Новый антирекорд - от COVID-19 за сутки скончались 11 человек Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 23 января. За сутки было выявлено 1748 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 235 859 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 2081 человек.

Всего в Беларуси на 23 января коронавирусной инфекцией переболели 220 912 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 11 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1639 пациент, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 4 миллиона 348 тысяч 389. За последние сутки провели 17 880 тестов.

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