Тихановская заявила, что пока не планирует возвращаться в Беларусь. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Светлана Тихановская заявила, что пока не планирует возвращаться в Беларусь. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

- Я пока не намерена возвращаться в Беларусь. Это было бы возможно, если бы мой муж Сергей Тихановский был на свободе и были гарантии, что за моими детьми будет обеспечен уход. Да, тогда бы я вернулась. В первую очередь я мать и всегда отвечаю за своих детей, - подчеркнула Тихановская.

Напомним, что Светлана Тихановская и Павел Латушко 22 января выступили в Совете безопасности ООН на тему свободы слова в Беларуси.

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