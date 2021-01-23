В МИД Беларуси раскритиковали дискуссию в Совбезе ООН о свободе слова. Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел Беларуси раскритиковали дискуссию в Совете безопасности ООН о свободе слова, которая состоялась 22 января. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

- Организаторы не пытались создать иллюзию сбалансированной дискуссии. Тем участникам, у которых была альтернативная точка зрения, просто отказали в регистрации. Видимо, побоялись нарушить срежисированный спектакль. И вот этот театр с уже далеко не свежими актерами продолжает кочевать с одной международной площадки на другую. К большому сожалению, на этот раз фальшивой игрой запятнали стены ООН, - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он также сфокусировал внимание не то, что мероприятие «по формуле Арри» имеет более чем опосредованное отношение к Совбезу ООН.

- И как бы кто не желала и из кожи вон не лез, чтобы представить это по-другому, но подобные встречи не относятся к числу мероприятий Совета безопасности ООН. Они не предусмотрены уставом организации. Члены Совбеза участвуют по своему желанию, да и решений никто не принимает. Это, по сути, неформальная тусовка. И притом одной группы участников. Поэтому и был выбран подобный формат, - пояснил Глаз.

По словам пресс-секретаря МИД, по данный «Репортеров без границ», в 2020 году в связи с выполнением профессиональной деятельности было убито 50 журналистов. И две трети их которых – в мирных странах.

- Мы могли наблюдать потрясшие мировое сообщество произвольные блокировки многомиллионных аккаунтов в соцсетях за высказывание иной точки зрения, - заявил Глаз.

Он добавил, что Беларусь – молодая независимая европейская страна, в котором продолжаются процессы становления как журналистского сообщества, так и правовой системы его регулирования.

- Да, у нас еще не все гладко и есть объективные вопросы, которые необходимо решить. Но и натягивать это, хоть и неформально, на площадку ООН просто абсурдно, - подытожил пресс-секретарь МИД.

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