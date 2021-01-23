Минская милиция призывает граждан не участвовать в несанкционированных акциях протеста

В милиции призвали граждан не участвовать в несанкционированных акциях протеста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минская милиция призывает граждан не поддаваться на различные провокации и не принимать участие в несанкционированных акциях протеста. Также напомнили и об ответственности. Информацию опубликовали в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

- Милиция Минска призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участие в несанкционированных акциях протеста, а сохранять благоразумие. О всех правонарушениях призываем немедленно сообщать в милицию, - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что накануне выходных на различных интернет-платформах стали появляться сообщения с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста.

- Мы хотели бы напомнить об административной и уголовной ответственности, которая предусмотрена и за организацию, и за участие в несанкционированных акциях протеста. По всем фактам несанкционированных сборов будет проводиться проверка. В милиции продолжается работа по установлению тех лиц, которые принимали участие в протестах, но не были задержаны,- написано в сообщении.

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