В Борисове при пожаре в жилом доме погибли четыре человека. Фото: телеграм-канал СК

В Борисове при пожаре в жилом доме погибли четыре человека. Их тела были обнаружены посте ликвидации возгорания. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В субботу, 23 января, поступила информация о пожаре в жилом доме в Борисове. После того, как пламя было ликвидировано, обнаружили тела четырех погибших. По предварительной информации, двоих мужчин и двоих женщин. Их личности на данный момент устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Был проведен осмотр места случившегося, зафиксировано следовая картина. Назначено проведение ряда экспертных исследований.

Причина пожара устанавливается.

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