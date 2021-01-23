В Борисове заживо сгорели четыре человека. Фото: СК РБ.

Все случилось утром, 23 января, в Борисове. В МЧС позвонили – горит частный дом. Пожарные возгорание потушили, внутри нашли тела четырех человек, предположительно, двух мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются. Больше подробностей пока нет.

Известно, что на месте пожара сейчас работают следователи. К месту ЧП выехал лично начальник управления Следственного комитета по Минской области Андрей Лис.

- Проводится осмотр места пожара с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено экспертам ГКСЭ по Минской области, - сообщает СК.

Из-за чего возник пожар – пока неизвестно.

Напомним, сильный пожар произошел 22 января в Харькове – там сгорел дом престарелых. Александр Лукашенко выразил свои соболезнования украинцам.

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