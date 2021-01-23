Очередная акция солидарности проходит в Беларуси: по всей стране люди встали в цепочки. Фото: Telegram-канал «Выборы видишь? TUT.BY Политика».

Людей призвали 23 января в 15.00 выйти на ближайшую улицу и встать вдоль проезжей части в так называемые цепочки солидарности с политзаключенными. Цель – «показать, насколько мы едины в своем стремлении победить и освободить наших героев».

В результате люди вышли в разных районах белорусской столицы и в других городах. Уже сообщается о первых задержаниях. Например, в районе станций метро «Пушкинская» и «Восток», а также на Каменной горке, в Чижовке. На «Пушкинской» силовики появились с огнестрельным оружием в руках.

Очередная акция солидарности проходит в Беларуси: по всей стране люди встали в цепочки. Фото: Telegram-канал «Выборы видишь? TUT.BY Политика».

Очередная акция солидарности проходит в Беларуси: по всей стране люди встали в цепочки. Фото: Telegram-канал «Выборы видишь? TUT.BY Политика».

Очередная акция солидарности проходит в Беларуси: по всей стране люди встали в цепочки. Фото: Telegram-канал «Выборы видишь? TUT.BY Политика».

Напомним, 23 января крупные оппозиционные акции проходят в годах России. Там причина – арест известного оппозиционного политика Алексея Навального. Первые акции протеста начались на Дальнем Востоке. Люди вышли не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре. В Москве сотрудники полиции начали задерживать протестующих, которые собрались на Пушкинской площади. В руках у людей плакаты, некоторые выкрикивают лозунги. За прямой трансляцией можно следить на сайте https://kp.ru.