В МВД прокомментировали воскресные акции: в Минске задержано 100 человек

Задержания в Минске. Фото: Telegram-канал «Пятая колонка».

Очередная акция солидарности 23 января проходит в Беларуси: по всей стране люди встали в цепочки. Людей призвали 23 января в 15.00 выйти на ближайшую улицу и встать вдоль проезжей части в так называемые цепочки солидарности с политзаключенными. Цель – «показать, насколько мы едины в своем стремлении победить и освободить наших героев».

В результате люди вышли в разных районах белорусской столицы и в других городах. Сообщается о задержаниях. Например, в районе станций метро «Пушкинская» и «Восток», а также на Каменной горке, в Чижовке, на улицах Пономарева и Веры Хоружей, площади Бангалор, возле универмага "Беларусь". На «Пушкинской» силовики появились с огнестрельным оружием в руках.

В Лебяжем силовики проводят зачистку по дворам. Напомним, по соседству, в спортивном комплексе "Олимпик Парк" сегодня играет в хоккей Александр Лукашенко.

В Минской милиции прокомментировали сегодняшние акции в Минске:

- Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек, - сообщает Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома «Милиция Минска». - Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны - около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства.