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Общество

Портрет задержанного на акциях протеста в Минске: мужчина от 30 до 60 лет, работает в коммерческой структуре

Телеканал «Беларусь 1» засветил интересную статистику
Геннадий МОЖЕЙКОГеннадий МОЖЕЙКО
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Телеканал «Беларусь 1» засветил интересную статистику. Кадр телеканала «Беларусь 1».

Телеканал «Беларусь 1» засветил интересную статистику. Кадр телеканала «Беларусь 1».

Рано утром 22 января телеканал «Беларусь 1» показал сюжет с названием «ГУВД предупреждает об ответственности за участие в митингах». В сюжете мелькнул кадр экрана одного из компьютеров милиции. На экране – статистические данные о задержанных «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях» в Минске с 10 по 18 декабря.

Согласно этим данным всего за ту неделю задержали 518 человек. 61,8% из них – мужчины. Самый популярный возраст задержанных – от 30 до 60 лет, их 56,2%. 21,4% задержанных – в возрасте от 18 до 30 лет. 20,3% - старше 60 лет. Несовершеннолетних совсем мало – всего 2,1%.

А вот как выглядит сфера деятельности задержанных на той неделе. 52,9% - работающие люди. 22,2% - пенсионеры. 19,9% - безработные, либо те, чей род занятий установить не удалось. Учащихся и студентов среди задержанных – всего 5%.

А вот где работают те люди, которых задержали. 25,5% - работают в коммерческих негосударственных организациях. 10% - в госструктурах. 14% - айтишники. 13% - индивидуальные предприниматели. Также, согласно данным таблицы, за неделю на акциях задержали четверых журналистов государственных СМИ.

Напомним, сразу после выборов Александр Лукашенко называл протестующих «овцами, которыми управляют из-за границы». 27 октября Александр Лукашенко называл протестующих «пьяной, обезумевшей, проколотой наркотиками толпой». А еще раньше, 12 августа, он говорил, что «основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные».

Протесты в Беларуси - 2020