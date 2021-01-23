Лукашенко отреагировал на вброс о смерти Натальи Эйсмонт. Кадр телеграм-канала «Пул Первого».

22 января, пользователи Фейсбука обратили внимание: страница Натальи Эйсмонт в этой социальной сети изменилась. По какой-то причине на ней поменялся статус на «Светлая память». В соцсети существует такая программа, которая после смерти реального пользователя может запустить процесс меморизации в его аккаунте. Для этого персона, назначенная так называемым хранителем аккаунта, должна отправить в службу поддержки заявку по специальной форме.

Получается, кому-то удалось отправить такую форму в отношении страницы Натальи Эйсмонт.

Чтобы объяснить эту несостыковку (или очень плохую шутку) телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал аудио звонка Наталье Эйсмонт.

- Пул Первого позвонил Эйсмонт. Она взяла трубку! - написали в «Пул Первого».

23 января на этот инцидент отреагировал Александр Лукашенко. Дело было после хоккейного мачта, в котором он участвовал. Все тот же телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео: Лукашенко, одетый в хоккейную форму, позирует вместо с мужчиной – вероятно, это один из посетителей матча. Их на смартфон фотографирует Наталья Эйсмонт. Рядом находится скандально известный хоккейный тренер Дмитрий Басков.

Да, наверно она умерла вчера, - говорит Лукашенко.