Белорусские биатлонисты стали лишь 13-ми на этапе Кубка мира в Италии. Фото biathlon-antholz.it.

23 января в итальянском Антхольце прошел очередной этап Кубка мира по биатлону. Выиграли мужскую эстафету французы. Они не бежали дополнительных кругов, но использовали девять дополнительных патронов. На втором месте финишировали спортсмены Норвегии, на третьем – России. Белорусская команда стала лишь 13-ой. Бежали Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Отставание от лидеров гонки составило 3,39 минуты. Команда использовала 11 дополнительных патронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. Александр Лукашенко 23 января вышел на лед. Команда Лукашенко играет с Гомельской областью

В МИД России заявили, что решение об отмене ЧМ- 2021 по хоккею в Минске является политизированным. Захарова добавила, что все происходящее вокруг Беларуси также политизировано

Басков рассказал, будет ли сборная Беларуси принимать участие в чемпионате мира по хоккею 2021 года. Глава федерации хоккея Беларуси добавил, что уважает и ценит труд спортсменов [видео]

В Кремле отреагировали на перенос чемпионата мира по хоккею из Минска. Песков отметил, что в Москве сожалеют о решении, принятом IIHF