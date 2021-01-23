На акциях протеста в России 23 января задержали около 2400 человек, из них 1000 – в Москве

На акциях протеста в России 23 января задержали около 2400 человек. Фото: Наталия Буданцева для «ОВД-Инфо».

23 января крупные оппозиционные акции проходят в годах России. Причина протестов – арест известного оппозиционного политика Алексея Навального. Первые акции протеста начались на Дальнем Востоке. Люди вышли не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре. В Москве сотрудники полиции начали задерживать протестующих, которые собрались на Пушкинской площади. В руках у людей плакаты, некоторые выкрикивают лозунги. За прямой трансляцией можно следить на сайте https://kp.ru.

В 21:00 обновились данные по количеству задержанных. По данным российских СМИ, всего задержано около 2400 человек, из них около 1000 – в Москве.

В это же день, 23 января, акции протеста прошли и белорусских городах - люди встали в цепочки. Сообщалось о задержаниях. Например, в районе станций метро «Пушкинская» и «Восток», а также на Каменной горке, в Чижовке, на улицах Пономарева и Веры Хоружей, площади Бангалор, возле универмага «Беларусь». На «Пушкинской» силовики появились с огнестрельным оружием в руках. Также о задержаниях сообщалось в Бресте.

В Лебяжем силовики проводят зачистку по дворам. Напомним, по соседству, в спортивном комплексе «Олимпик Парк» сегодня играет в хоккей Александр Лукашенко.