Под Ошмянами насмерть сбили пешехода. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Все случилось в пятницу, 22 января, в 19 часов на 50-м километре автодороги Р-48 Ворона-Ошмяны-Юратишки недалеко от деревни Поляники. 29-летний водитель ехал на грузовом микроавтобусе Iveco и насмерть сбил мужчину. Погибшим оказался 48-летний мужчина. Он был обозначен световозвращающими элементами. Возможно, он двигался по проезжей части. Причины и иные обстоятельства автоаварии будут установлены в ходе проверки.

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