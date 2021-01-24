В Великобритании пробуют лечить COVID-19 средством от клещей – испытали вначале на больных из бедных стран

В Великобритании пытаются лечить ковид средством, которым гоняют клещей у животных. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Неожиданные свойства препарата «Ивермектин», который обычно используется для изгнания наружных паразитов у собак и кошек, а также для лечения некоторых кожных заболеваний у людей, обнаружили исследователи из Оксфордского университета. Они предполагают применять его для лечения больных с COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Times.

Ученые обратили внимание, что у препарата есть потенциальные противовирусные и противовоспалительные свойства. Проверяют гипотезу на пациентах из бедных стран. Так, с весны 2020 года его применяют в некоторых странах Латинской Америки для облегчения симптомов коронавирусной инфекции. «Ивермектин» был создан в 70-е годы двадцатого века и широко применяется для лечения животных.

«В странах с низким и средним уровнем доходов населения уже проведено несколько небольших исследований, продемонстрировавших ускорение процесса выздоровления, уменьшение воспаления и снижение числа случаев госпитализации", - отметил один из руководителей проекта Крис Батлер. При этом ученый признал, что данных для того, чтобы сделать серьезное заявление о возможности применения препарата для лечения ковида, пока недостаточно – нужны более масштабные и серьезные исследования.

Противоковидные свойства «Ивермектина» изучаются в рамках проекта Principle, который направлен на поиск новых средств лечения от ковида на ранних этапах развития инфекции.

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