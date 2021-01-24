Посмотрите, как в Бресте спасали ребенка, который упал с парапета и провалился под лед

В Бресте спасали ребенка, который упал с парапета и провалился под лед. Фото МЧС.

В Бресте спасатели достали из реки десятилетнего мальчика. Это произошло 22 января, рассказывает пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что ребенок на реке Мухавец провалился под лед, пришло в 15.51. Спасатели немедленно выехали к месту вызова. Ребенок находился на льду около полыньи в двух метрах от парапета.

Работники МЧС спустились на лед и вытащили ребенка на берег при помощи спасательного круга. Медики осмотрели мальчика и приняли решение о его госпитализации- ребенок получил общее переохлаждение организма.

Оказалось, что десятилетний мальчик гулял по набережной Мухавца и залез на бетонный парапет. Ребенок оступился и упал с высоты полутора метров на лед и провалился.

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