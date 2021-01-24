Ученые рассказали об опасности ковида для эмбриона человека – исследования провели на дефектных

На ранних стадиях беременности ковид может быть опасен для эмбриона, установили ученые. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Америке ученые исследовали, как коронавирус проникает в утробу беременной женщины и какой вред он может нанести эмбриону. Медицина и наука рассказывает, что исследование было проведено в Институте Гладстоуна с использованием дефектных эмбрионов и аналогов частиц COVID-19. К проведению исследования ученых побудило сообщение биологов из Китая о способности коронавируса проникать через плаценту беременной. Было установлено, что случаи инфицирования через плаценту крайне редки, но они все же случаются.

.Исследвания американских ученых показали, что на поверхности дефектных эмбрионов оказалось большое количество рецепторов ковида, к тому же, аналоги частиц коронавируса свободно проходили внутрь клеток. Вывод ученых: на самых ранних этапах беременности инфицирование матери коронавирусом может нанести непоправимый вред эмбриону.

Опыты продолжат на животных.

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