Под Светлогорском волки загнали рыбаков на деревья, и вот что было дальше

Волки напугали рыбаков - те залезли на деревья. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Два рыбака из Светлогорска испытали нешуточный стресс от встречи с хищниками. Историю рассказывает районная газета «Ранак».

Александр и Виталий отправились на рыбалку 19 января. Мужчины рыбачили в заказнике «Выдрица» на Белогорском староречье. Ближе к полудню они заметили, что неподалеку бродит волк. Через какое-то время появились еще три хищника. Стая обошла мужчин стороной и исчезла за кустами. Волки вернулись через полчаса, их было уже больше.

19 января два жителя Светлогорска, Александр и Виталий, отправились на рыбалку. Место выбрали тихое, подальше от людей – Белогорское староречье в заказнике «Выдрица». Расставили жерлицы и стали наблюдать за поклёвками.

- Теперь их было шесть. Расстояние до них было не более 100 метров. Один волк направился к нам, остальные стали расходиться по сторонам, - рассказал изданию Александр.

В это время мужчина разговаривал по телефону с женой. Увидев, что волки окружают их, попросил ее вызвать МЧС, а сам вместе с другом побежал на берег. Там мужчины залезли на деревья. Волки же ушли в кусты на противоположном берегу.

Дежурный РОЧС передал информацию в Светлогорский БООР. На место выехали три охотника. Они обследовали территорию и установили, что волки ушли в сторону Жлобинского района. Догнать волков уже было невозможно.

БУДЬ В КУРСЕ!

-При встрече с хищниками ни в коем случае нельзя показывать страх, суетиться, убегать. Нужно проявить агрессивность – встать в полный рост, махать руками или палкой, кричат. Дикие животные, как правило, не нападают первыми – у них генетических страх перед людьми, - рассказал директор Светлогорского РГО БООР Виктор Лапей.

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