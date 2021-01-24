Стало известно, сколько в Минске иностранцев, имеющих статус беженца

Стало известно, сколько иностранцев получили в Минске статус беженца. Фото: Оксана БРОВАЧ

В управлении по гражданству и миграции ГУВД Минского горисполкома рассказали, сколько в белорусской столице зарегистрировано иностранцев, имеющих статус беженца. Об этом пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на начальника УГиМ Инну Студеничник.

Всего на 1 января на учете в Минске состояло 330 людей, которым предоставлен статус беженца. Это граждане пяти стран – Афганистана, Грузии,Эфиопии, Ирана,Таджикистана. Кроме них, статус беженца имеют лица без гражданства, которые приехали из Сирии, Турции, Палестины, Украины, Либерии, Сомали и Кыргызстана.

108 беженцев живут в Минске, остальные – за его пределами. Девять человек утратили статус беженца – им предоставлено белорусское гражданство. Все они граждане Афганистана.

Кроме беженцев, в Беларуси живут 498 иностранцев, которым предоставлена дополнительная защита. Абсолютное большинство из них – граждане Украины (432 человека). Кроме того, защиту в Беларуси предоставили гражданам Сирии, Афганистана, Йемена, Ливии, Кыргызстана и человеку из Ливана, у которого нет гражданства.