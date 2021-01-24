В Минске на семилетнюю девочку упала наледь с крыши

В Минске на девочку упал лед с крыши. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Семилетняя девочка получила травму из-за падения наледи с крыши. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел 23 января. Сообщение в МЧС поступило в 15.02. Девочка находилась около торгового центра в Минске, когда на нее с крыши обрушилась наледь. Ребенок получил травму плечевого сустава.

Медики оказали девочке помощь и отправили на амбулаторное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А вот как решают проблему сосулек на крыше в Жодино. Жильцам просто запретили заходить в дом.