Туманное воскресенье и весна: если вы 24 января еще не выходили на улицу, то вот какая там погода

Туман, тепло и дождик - вот какая погода стоит в Беларуси в воскресенье, 24 января. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Сегодня 24 января, и если вы еще не выходили на улицу, скорее читайте, какая вас там ждет погода, чтобы одеться соответственно. А ждет белорусов в воскресенье почти настоящая весна, пишет БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во-первых, там дует приятный умеренный ветерок с юго-востока, лишь иногда местами порывистый. Во-вторых, минусовой температуры днем не наблюдается нигде – столбик термометра показывает от нуля до 6 градусов тепла. В третьих, осадки тоже почти весенние – не только мокрый снег, но и самый настоящий дождь.

А еще местами туман, слабый гололед, на некоторый участках дорог гололедица.

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