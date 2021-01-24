Вот что делают в Минске с организациями, которые не убирают снег

В Минске проверили, как организации убирают вокруг себя. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске всего за неделю санитарно-эпидемиологическая служба начала 41 процесс в отношении организаций, которые нарушают санитарные нормы содержания городских территорий. Кроме того, составлено 50 протоколов и выдано 104 рекомендации.

С 14 по 20 января санслужба обследовала 2 886 территорий и нашла нарушения на 758 из них, пишет Минск-Новости со ссылкой на заместителя главного государственного санитарного врача Минска Григория Гетюка.

-Оценка давалась в том числе качеству очистки от снега и наледи. Наибольший удельный вес недоработок — на территориях, прилегающих к объектам торговли и общественного питания. Они замечены на 43 объектах из 260 обследованных, — рассказал Гетюк.

Нарушения нашли и на территориях 14 товариществ собственников.

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