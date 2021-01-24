«Он сидел за столом». Вот что увидел мужчина из Чечерского района, когда через окно залез в горящий дом соседа

Нетрезвый мужчина едва не сгорел в собственном доме - спас сосед. Фото: МЧС.

В Чечерском районе мужчина спас соседа на пожаре. Это произошло вечером 23 января, сообщает пресс-служба МЧС.

Вызов спасателям поступил в 21.50. В деревне Рудня-Нисимковичская горел жилой дом, расположенный на улице Советской. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что горение происходит внутри дома. 59-летнего хозяина успел спасти мужчина, который живет неподалеку.

-Мужчина увидел, что соседский дом горит. Он залез через окно в комнату, где горения не наблюдалось. Там за столом сидел хозяин дома, он был нетрезв. Мужчина через окно вывел его на чистый воздух, - рассказали в МЧС.

Пострадавшего обследовали медики и госпитализировали – у него отравление продуктами горения. По словам соседей, мужчина часто злоупотребляет спиртным. Предположительно, пожар начался из-за того, что он допустил неосторожность при курении.

Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество.

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