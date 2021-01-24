В Пинске заканчиваются места на кладбище, вот когда здесь похоронят последнего человека

В Пинске на городском кладбище скоро закончатся места - стали больше хоронить. Фото: Медиа-Полесье.

На городском кладбище под Пинском скоро закончатся места для захоронения. Об этом сообщает Медиа-Полесье. По информации издания, кладбище, открытое десять лет назад, уже практически заполнено и мест для захоронений хватит только до осени.

Городское кладбище расположено недалеко от деревни Торгошицы. Каждый месяц здесь захоранивали в среднем по 60-70 покойников, но в последние месяцы количество захоронений заметно увеличилось. Так, по информации издания, в ноябре 2020 года захоронили более 90 человек, в декабрн – 118.

Медиа-Полесье не удалось получить информацию, связано ли заметное увеличение числа захоронений на городском кладбище Пинска с пандемией COVID-19.

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