В ГАИ рассказали, почему зимнее солнце для водителя опаснее, чем летнее

В ГАИ напомнили, почему зимнее солнце особенно опасно для водителей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Зимнее солнце бывает намного коварнее, чем летнее. Об этом напоминает водителям Интерфакс со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Зимой солнце отражается в лужах, от снега или от приборной панели. Свет становится ярче. Если солнце сзади, лучи отражаются в зеркале заднего вида и мешают водителю смотреть вперед, ослепляют его, утомляют глаза. Сложнее различать сигналы светофора и других машин. Если солнце сбоку, длинные тени можно принять за ямы. Если авто движется навстречу слепящему солнцу, лучше остановиться и подождать, пока дорога начнет хорошо просматриваться. Особенно опасно вечернее встречное солнце, отражающееся от дороги.

Учитывать это нужно не только водителям, но и пешеходам и не выходить на проезжую часть при слепящем зимнем солнце.

БУДЬ В КУРСЕ!

-следите, чтобы стекла в автомобиле всегда были чистыми;

-приподнимите кресло, опустите козырек;

-не пренебрегайте солнцезащитными очками;

-если вас ослепило солнце, не паникуйте – снижайте скорость, держите дистанцию, оставляйте возможность для маневра.