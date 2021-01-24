По МКАД ехал спящий таксист. И вот что произошло

Таксист уснул за рулем, и машина врезалась в дерево. Фото: ГАИ.

Авария случилась 24 января на внутреннем кольце МКАД. Ранним утром 22-летний водитель такси ехал по местному проезду внутреннего кольца со стороны улицы Ваупшасова по направлению к улице Илимской. Молодой человек уснул за рулем. Его «Фольксваген» выехал за пределы проезжей части и врезался в деревою.

-Водитель доставлен в больницу для осмотра, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

ГАИ напоминает: если вы чувствуете себя больным или утомленным, управлять транспортным средством нельзя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ГАИ напомнили об опасности, которую несет яркое зимнее солнце - вот почему оно может быть страшнее, чем летнее.