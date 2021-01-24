Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Борисовском районе мужчина лежал на дороге, его переехал автомобиль

Мужчина погиб на месте, он был пьян
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина не заметил лежащего на дороге пьяного и переехал его.

Мужчина не заметил лежащего на дороге пьяного и переехал его.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мужчина погиб в результате того, что его переехал автомобиль. Это произошло в Борисовском районе 22 января в темное время суток.

Около 21.10 в деревне Новоселки «Шкода Октавия» переехала мужчину, который лежал на проезжей части. Мужчина скончался на месте. Это был 61-летний местный житель, пишет БелТА со ссылкой на МВД.

За рулем автомобиля был 42-летний мужчина. Погибший был в состоянии опьянения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с гибелью человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Таксист уснул за рулем на МКАД, и вот что с ним случилось.

ДТПБеларусь: Региональные новости