В Борисовском районе мужчина лежал на дороге, его переехал автомобиль

Мужчина не заметил лежащего на дороге пьяного и переехал его.
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Мужчина погиб в результате того, что его переехал автомобиль. Это произошло в Борисовском районе 22 января в темное время суток.
Около 21.10 в деревне Новоселки «Шкода Октавия» переехала мужчину, который лежал на проезжей части. Мужчина скончался на месте. Это был 61-летний местный житель, пишет БелТА со ссылкой на МВД.
За рулем автомобиля был 42-летний мужчина. Погибший был в состоянии опьянения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с гибелью человека.
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