Акции в поддержку Игоря Лосика и солидарность с Россией. Что происходит в Минске и других городах в воскресенье 24 января

Фото: nn.by

24 января в Минске и других городах Беларуси проходят локальные акции протеста, традиционные для воскресенья. Несколько акций прошло в субботу. В основном акции были посвящены солидарности с протестами в России и поддержке Игоря Лосика, который голодает уже более 40 дней. Игоря признали политзаключенным.

После обеда в субботу люди выходили вдоль проезжей части и выстраивались в цепочки солидарности с политзаключенными. МВД сообщило о сотне задержанных. На фото и видео попали задержания в районе станций метро «Пушкинская» и «Восток», а также на Каменной горке, в Чижовке, на улицах Пономарева и Веры Хоружей, площади Бангалор, возле универмага "Беларусь".

В телеграм-каналах появилось видео, как в Новой Боровой неизвестные в балаклавах срезают бело-красно-белые ленты, снимают игрушки с елки и уносят подарочные коробки, которые лежали под деревом.