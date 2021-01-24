Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 января 2021 года: 1752 новых случая и 10 смертей за сутки

За последние сутки по официальным данным коронавирусом заразились 1752 человека Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрава в официальном телеграм-канале поделился актуальной статистикой по коронавирусу. По данным на воскресенье 24 января, заболели 237 611. Это значит, что прирост за сутки - 1752 человека.

Количество выздоровевших за сутки, по официальным данным, выше количества заболевших - + 2 641 человек. С подтвержденным коронавирусом за последние сутки умерло 10 человек, а за все время существования COVID-19 - 1 649.

Минздрав сообщает и о количестве сделанных тестов: 4 365 571 за все время, в том числе 17 182 за последние сутки.

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