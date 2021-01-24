Изменились правила въезда в Польшу. Теперь некоторым не придется уходить на карантин

Раньше приехавшие в Польшу должны были уйти на 14-дневный карантин, потом его сократили до 10 дней. Теперь есть вариант, как обойтись без карантина Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Теперь иностранцы могут планировать путешествие в Польшу проще. Сначала прибывшие в страну должны были уйти на 14-дневный карантин, потом его сократили до 10 дней. А с 23 января Польша объявила новые правила въезда в страну.

Польское правительство опубликовало распоряжение, согласно которому есть способ не соблюдать 10-дневный карантин: его можно заменить отрицательным результатом теста на коронавирус. Результат теста должен быть свежим: получить его можно не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Важное условие, что результат теста обязательно должен быть на английском или польском языках.