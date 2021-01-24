На семилетнюю девочку упала наледь с крыши в Минске. Ребенку понадобилась помощь медиков

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После обеда в субботу, 23 января, в МЧС сообщили, что в Минске пострадала семилетняя девочка: с крыши здания торгового центра на нее упала наледь. У ребенка травма плечевого сустава.

Девочке понадобилась медицинская помощь. После того как ее осмотрели врачи и оказали помощь, ребенка направили на амбулаторное лечение, пишет БелТА со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.

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