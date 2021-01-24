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Cиноптики рассказали, какой погодой начнется неделя с 25 января

В понедельник, 25 января, прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед
Настасья КОРСАК
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В понедельник, 25 января, прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед

В понедельник, 25 января, прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед

Фото: Павел МАРТИНЧИК

По прогнозам синоптиков Белгидрометцентра, в понедельник, 25 января на большей территории Беларуси ожидается облачная погода с осадками - будет идти дождь и мокрый снег. Особенно сильный снег может быть на западе Беларуси. По всей стране прогнозируют туман и гололед с гололедицей на дорогах. Ветер южный или юго-восточный, умеренный. Днем можно ожидать порывы ветра и температуру от 0 до 7 градусов со знаком плюс. Температура в ночное время - от -3°С до +3°С.