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«Запрыгнул на капот и ударил ногой по стеклу». В МВД заявили, что в Барановичах парень разбил милицейскую машину

Подозреваемого задержали на следующий день, было возбуждено дело за хулиганство
Полина СВЕТЛОВА
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Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство"

Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство"

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 22 января участковые инспекторы приехали на улицу Текстильную в Барановичах, машину оставили на стоянке, а сами ушли по делам. Когда милиционеры вернулись, лобовое стекло в машине было разбито. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на МВД.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 23-летний парень. Молодой человек, уточняют в МВД, рассказал, что запрыгнул на капот и ударил ногой стеклу. В ведомстве утверждают, что это правонарушение парень совершил после употребления спиртного.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство.

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