Оставил еду на плите. В Волковыске спасатели вынесли человека из горящей квартиры

Пожар уничтожил имущество на кухне, стены в квартире закопчены. Фото: МЧС

Сообщение спасателям в Волковыске поступило 23 января в 16.22. Женщина по телефону рассказала, что на улице Котовского горит квартира в пятиэтажке. Когда на место приехали спасатели, плотный дым валил из окна на втором этаже.

Хозяина этой квартиры нашли без сознания на полу в коридоре. С применением маски для спасаемого сотрудники МЧС вынесли мужчину на воздух и передали бригаде медиков. Его госпитализировали в реанимацию с ожогами 1-3 степени.

Пожар уничтожил имущество на кухне, стены в квартире закопчены. Возможная причина пожара – оставленная без присмотра еда на включенной плите.

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