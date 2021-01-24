«Ответ будет паритетным». Балаба – о возможных протестных акциях весной и готовности ОМОН

Дмитрий Балаба заявил, что ОМОН готов к возможным протестным акциям весной. Фото: СТВ

В эфире телеканала СТВ командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома рассказал, что подразделение готово к возможным весенним протестам.

- Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным.

Дмитрий Балаба прокомментировал и тему увольнений сотрудников ОМОН. По его словам, это фейки.

- В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые.

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