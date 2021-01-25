Вот из-за чего протестовали люди в Нидерландах, и что сделала полиция в ответ

Полиция в Нидерландах разогнала несогласных с антиковидными мерами. Фото: EPA.

О том, что в Нидерландах полиция разогнала протестующих против комендантского часа, локдауна и других, связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер, сообщил ресурс NOS.

Стражи правопорядка применили против несогласных граждан водометы и слезоточивый газ, дубинки. Акции протестов были зафиксированы в нескольких городах, но в Амстердаме и Эйденховене правоохранителям пришлось использовать спецсредства. Также официально заявляется, что не менее 190 человек были задержаны.

Напомним, что с декабря 2020-го года в Нидерландах действуют жесткие карантинные меры для борьбы с «ковидом». Закрыты многие ТЦ и магазины, спортивные, культурные и развлекательные учреждения. А с субботы, 23 января, в стране еще ввели комендантский час с 21.00 вечера до 04.30 утра.

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