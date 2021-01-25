Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Над Пинском стояли световые столбы до неба. Вот что это было

Редкое атмосферное явление заметили и сфотографировали пинчане в сильные морозы
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Световые столбы заметили над Пинском. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

Световые столбы заметили над Пинском. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

Жители Пинска обсуждают редкое атмосферное явление – световые столбы, пишет pinsk.eu. В сильные морозы его заметили и сфотографировали многие жители города и окрестностей.

Теперь одни шутят насчет инопланетян, которые помогают белорусам выбираться через закрытые границы, другие ужасаются – неужели в воздухе столько химии, что она светится, третьи отмечают, что столбы появились в аккурат на праздник Крещения. Есть и такие, кто ничего необычного в световых столбах, вертикально стоящих от земли «до самого неба», не видит – мол, в сильные морозы часто так бывает, нужно всего лишь быть более наблюдательным.

Световые столбы – довольно редкое атмосферное явление. Оно действительно появляется в морозы – для того, чтобы появилась вертикальная световая полоса, нужны шестиугольные плоские или столбовидные ледяные кристаллы, взвешенные в воздухе. Кроме кристаллов, нужно еще, чтобы солнце стояло над горизонтом в определенном положении – на высоте 20 градусов над горизонтом (тогда работают кристаллы плоские), или на высоте 6 градусов над горизонтом либо позади него (тогда приходит очередь рисовать столбы столбовидным кристаллам).

Световые столбы могут формироваться также вокруг луны, ярких планет или наземных источников света – например, городских огней. Причем, чем ниже находится источник света, тем длиннее будет столб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А вот какое необычное природное явление заметили под Брестом - идеально ровный вращающийся ледяной круг. Фото и видео ЗДЕСЬ.

Световые столбы появляются, как правило, в сильные морозы. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

Световые столбы появляются, как правило, в сильные морозы. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

Пинчане шутят, что это проделки инопланетян. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

Пинчане шутят, что это проделки инопланетян. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

В появлении световых столбов виноваты кристаллы льда, взвешенные в воздухе. Фото: Маша Дудко, Zello Пинск ГАИ.

В появлении световых столбов виноваты кристаллы льда, взвешенные в воздухе. Фото: Маша Дудко, Zello Пинск ГАИ.

Световые столбы могут образоваться вокруг солнца, луны или городских огней. Маша Дудко, Zello Пинск ГАИ.

Световые столбы могут образоваться вокруг солнца, луны или городских огней. Маша Дудко, Zello Пинск ГАИ.

Беларусь: Региональные новости