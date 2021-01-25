Над Пинском стояли световые столбы до неба. Вот что это было

Световые столбы заметили над Пинском. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

Жители Пинска обсуждают редкое атмосферное явление – световые столбы, пишет pinsk.eu. В сильные морозы его заметили и сфотографировали многие жители города и окрестностей.

Теперь одни шутят насчет инопланетян, которые помогают белорусам выбираться через закрытые границы, другие ужасаются – неужели в воздухе столько химии, что она светится, третьи отмечают, что столбы появились в аккурат на праздник Крещения. Есть и такие, кто ничего необычного в световых столбах, вертикально стоящих от земли «до самого неба», не видит – мол, в сильные морозы часто так бывает, нужно всего лишь быть более наблюдательным.

Световые столбы – довольно редкое атмосферное явление. Оно действительно появляется в морозы – для того, чтобы появилась вертикальная световая полоса, нужны шестиугольные плоские или столбовидные ледяные кристаллы, взвешенные в воздухе. Кроме кристаллов, нужно еще, чтобы солнце стояло над горизонтом в определенном положении – на высоте 20 градусов над горизонтом (тогда работают кристаллы плоские), или на высоте 6 градусов над горизонтом либо позади него (тогда приходит очередь рисовать столбы столбовидным кристаллам).

Световые столбы могут формироваться также вокруг луны, ярких планет или наземных источников света – например, городских огней. Причем, чем ниже находится источник света, тем длиннее будет столб.

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Световые столбы появляются, как правило, в сильные морозы. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

Пинчане шутят, что это проделки инопланетян. Фото: Максим Федоришин, pinsk.eu.

В появлении световых столбов виноваты кристаллы льда, взвешенные в воздухе. Фото: Маша Дудко, Zello Пинск ГАИ.