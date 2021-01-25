Стало известно, когда в Минске появятся контейнеры для просроченных лекарств и в чем особенность проекта

В Минске установят специальные контейнеры, куда можно выбросить просроченные лекарства. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Минске с 1 апреля исчезнет проблема с утилизацией просроченных лекарств. Об этом рассказывает Минск-Новости со ссылкой на председателя Минского городского Совета депутатов Андрея Бугрова. С этого дня в аптеках и поликлиниках установят контейнеры, куда можно будет выбросить просроченные лекарственные средства. Впоследствии они будут утилизированы.

Андрей Бугров рассказал, что город подходит к этому вопросу очень серьезно. Особенность проекта в том, что недостаточно просто поставить контейнеры, куда люди будут бросать таблетки с истекшим сроком годности. Необходимо также обеспечить безопасность, чтобы никто не мог взломать этот контейнер или каким-то иным способом вытащить из него лекарства.

Утилизацией лекарств будет заниматься специально подготовленный оператор. Просроченные лекарства будут сжигать, информирует агентство.