У белорусов требуют биткоины за стирание информации из милицейской базы данных: мошенники придумали новый развод

Вот такие сообщения получают белорусы от "программиста из МВД". Фото:Reform.by.

Мошенники придумали новую легенду. Некоторое время назад белорусам начали приходить сообщения от человека, представляющегося программистом из МВД. Отправитель утверждает, что в отношении адресата скоро будет возбуждено уголовное дело по статьям о насилии в отношении представителей силовых структур, вандализме, хулиганстве, массовых беспорядках и предлагает свою помощь.

Историю рассказывает Reform.by. Как пишет издание, сообщения рассылаются в социальных сетях от отправителя с ником Advard Black. Причем вначале Advard Black представлялся программистом из МВД Белоруссии, потом исправил название страны на «Беларусь».

«Сообщаю вам грустную и нехорошую для вас новость – на вас в ближайшие2-3 дня будет заведено уголовное дело», - так начинает свое сообщение Advard Black. Он уверяет, что дело на адресата будет заведено по статьям, гарантирующим тюремный срок на несколько лет, и предлагает свои услуги – изъятие из базы данных фото и видео с участием адресата и иной информации о нем. «Программист» уверяет, что из-за большого количества дел и сбоев никто и не заметит, что информация стерта и не будет пытаться ее восстановить. За свои услуги он требует перечислить сумму, эквивалентную 200 долларам, на его биткоин-кошелек и предостерегает, чтобы адресат не обращался в милицию – якобы тогда уголовное дело на него заведут немедленно.

Сообщения получили и несколько белорусов, которые уже давно живут за границей, сообщает издание.

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