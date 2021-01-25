Назван регион Беларуси, где на выходных был побит температурный рекорд. Угадаете?

Холода в Беларуси отступили и так далеко, что перекрываются температурные экстремумы прошлых лет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что на выходных 23 - 24 января погода в Беларуси будет совсем не зимней - потеплеет до +7 градусов. Но небесная канцелярия решила: «Хотим и можем!» - и столбики термометров поднялись еще выше.

То, в каком регионе республики минувшая суббота, 23 января, стала самым жарким днем, проинформировал ресурс tut.by.

Так по информации метеорологов в этот день новый температурный рекорд зафиксировали в Бресте и Брестском районе. При этом был побит экстремум 62-летней давности.

- До этого самым жарким днем было 23 января 1959-го года, когда столбики термометров показали +8,7 градуса, - объяснил инженер-агрометеоролог филиала «Брестоблгидромета».

А рекорд 23 января 2021-го года составил аж +9,2 тепла. Это стало самой высокой температурой воздуха в регионе за всю историю метеонаблюдений в послевоенный период.

Не так тепло, но уже с дождем и мокрым снегом будет в Беларуси и в понедельник, 25 января. На дорогах сохранится гололедица, а местами еще возможны туманы.

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